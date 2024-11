No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e em comemoração do Dia Mundial do Saneamento Básico, celebrado, hoje, dia 19 de novembro, a Câmara Municipal do Funchal realizou a apresentação do livro infantojuvenil “Puxaste o autoclismo... E agora? O Percurso das águas residuais do Funchal”.

A cerimónia decorreu nas instalações do Pólo de Educação Ambiental de Águas Residuais do Funchal, na ETAR do Funchal, e contou com a presença da Vereadora com o pelouro das Águas da Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho, do autor, Nuno Barros, e do ilustrador Jorge Gonçalves.

A publicação deste livro visa sensibilizar para a importância do acesso universal a instalações sanitárias adequadas e a serviços de saneamento básico que garantam a recolha, o encaminhamento e o tratamento eficiente das águas residuais domésticas, em linha com o 6.º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que preconiza a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.

A vereadora Nádia Coelho destacou que, “pelas melhores razões, a data passa muitas vezes despercebida em Portugal, uma vez que a larga maioria dos portugueses, em geral, e dos funchalenses, em particular, tem acesso a sistemas adequados de saneamento básico.”

Contudo, relembrou que “apesar de um acesso a sistemas adequados de saneamento básico ser uma realidade generalizada em Portugal, a utilização inadequada desses sistemas ainda causa problemas, como entupimentos, poluição marinha e custos adicionais de manutenção, confundindo-se muitas vezes a sanita com um caixote do lixo.”

Em comunicado, a autarquia sublinha que “garante um papel proactivo na promoção da sensibilização ambiental e dessa forma, no âmbito do seu programa de Educação e Sensibilização Ambiental, salientou o lançamento do livro infantojuvenil sobre o percurso das águas residuais domésticas desde as habitações até ao mar, pretendendo fomentar o uso responsável dos sistemas de saneamento domésticos e promovendo uma consciência ambiental responsável desde a infância”.