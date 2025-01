Bom dia!

- O auditório da Escola Básica com Pré-escolar e Creche dos Louros acolhe, a partir das 9h30, a conferência ‘Intérprete de Língua Gestual Portuguesa – Comunicar, Reconhecer e Celebrar’.

- Pelas 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, decorre a apresentação do balanço da Estratégia Alimentar do Funchal, pelo Município do Funchal.

- Às 11h00, no Caniço, o presidente do Governo Regional visita a empresa Yorta, do setor agrícola.

- A inauguração do novo Centro Social da Calheta, no salão paroquial de São Francisco Xavier, está agendada para as 15h00.

- No Largo do Corpo Santo, às 17h00, a Câmara Municipal do Funchal apresenta a programação do Estúdio de Criação Artística.