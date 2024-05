A Câmara Municipal do Funchal (CMF), aprovou, esta quinta-feira, 28 bolsas do Ensino Superior, perfazendo um total de 19 mil euros.

“O que significa que, para o ano letivo 23/24, a Câmara já aprovou, até ao momento, 1.725 bolsas para o Ensino Superior, o que representa um acréscimo significativo de 76% em relação a 2021. É um investimento total, acumulado ao longo deste ano letivo, de 1,5 ME. Também uma das áreas que, neste mandato, sempre defendemos que deveríamos vir a priorizar”, justificou o vice-presidente da autarquia.

Bruno Pereira destacou, ademais, apoios ao associativismo, desde o Desporto à Cultura, sem descurar a Proteção Civil. “Hoje, aprovámos 14 projetos de apoio ao associativismo na área da educação”, num investimento a rondar os 65 mil euros.

Por último, em ralação ao programa municipal de formação e ocupação em contexto de trabalho, foi dada luz verde a 5 bolsas. “Uma para uma Junta de Freguesia e as quatro para a Câmara Municipal do Funchal no valor de 40 mil euros. Desde o início do ano, neste orçamento de 2024, temos já 90 programas ativos”, evidenciou, lembrando o investimento de 850 mil euros.

Já instando a pronunciar-se acerca da estagnação no comércio, hoje trazida pela Confiança, consultar aqui, Bruno Pereira diz que o executivo camarário “não concorda”.

“Esta Câmara criou várias linhas de apoio ao comércio”, como notou, por exemplo, o ‘Mais Comércio’. “No próximo mês, iremos entregar mais uma tranche desse mesmo programa, temos vindo a apoiar todas as entidades através de candidaturas”.

Bruno Pereira admitiu que nem tudo está bem, mas “que o comércio, na cidade do Funchal, está vivo, está dinâmico”.

Já quanto ao encerramento do espaço de incubadora de empresas na Zona Velha, Bruno Pereira reagiu com alguma estranheza pelo facto, de, segundo o próprio, a Confiança não ter levantado esse assunto na reunião, neste caso no PAOD.