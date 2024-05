A Coligação Confiança, no rescaldo da reunião semanal da autarquia do Funchal, realçou, na voz de Cláudia Dias Ferreira, aquilo que consideram ser um “problema no comércio local”.

“Os comerciantes da zona baixa do Funchal estão apreensivos, não só por causa do problema dos estacionamentos, mas da própria dinamização do comércio, que está em queda, está em sofrimento e é algo que nos preocupa”, sintetizou, revelando maior desagrado “pelo encerramento de um projeto que foi iniciado no mandato anterior”.

Neste caso, a incubadora de empresas da zona velha do Funchal “que encerrou neste mês as suas portas”, enquadrou a mesma voz.

“Era um local onde empreendedores, jovens e menos jovens do concelho, poderiam colocar os seus produtos à venda e testá-los. Ver se tinham aceitação pelo mercado, sem custos, e permitia alavancar as ideias de futuros negócios no Funchal”, complementou.

“Ao encerrar portas, esse espaço nega aos jovens empreendedores, e as pessoas que querem começar as suas próprias empresas, oportunidades de, sem grandes custos, testar a afinidade que têm aos consumidores”, reiterou Cláudia Dias Ferreira.

“É uma pena que a Câmara do Funchal feche as portas a quem está a começar o seu negócio, sejam os jovens ou aqueles que com mais idade que querem dinamizar o seu negócio”, elaborou.