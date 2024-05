Funchal é a quinta cidade mais feliz de Portugal, depois de Lisboa, Porto, Faro e Aveiro, de acordo com o Happy City Index, elaborado pelo Instituto para a Qualidade da Vida (Institute for Quality of Life) para apurar as 250 cidades mais felizes do mundo, de acordo com um conjunto de parâmetros definidos.

Nesse ranking, Lisboa aparece em 96.º lugar e o Porto em 119.º. Faro ocupa o 148.º lugar, Aveiro o 175.º lugar e o Funchal é o número 199. Faro obteve a classificação mais alta na categoria de economia, Aveiro destacou-se na categoria ambiente e o Funchal nos parâmetros referentes à categoria cidadãos.

Relativamente às duas áreas metropolitanas, nem tudo é felicidade, apontando o estudo, como problemas, o aumento do custo de vida, a escassez de habitação e a ausência de uma rede de transportes mais eficaz e eficiente