Freguesia do Imaculado realiza inquérito à população

A população do Imaculado Coração de Maria, no concelho do Funchal, vai ser ouvida, de 29 de julho e 27 de setembro, através de um inquérito, que servirá de base ao I Diagnóstico Social da freguesia.

Esta é uma iniciativa desenvolvido pela Junta de Freguesia e tem por objetivo aprofundar necessidades e problemas sociais da população, assim como as potencialidades e oportunidades do território.

“O inquérito à população é a base sobre a qual continuaremos a edificar um futuro próspero e inclusivo para todos, sendo fundamental obter o feedback do maior número de pessoas para podermos responder às necessidades reais da nossa população”, declara o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, em comunicado.

O autarca destaca ainda “a importância da colaboração estreita com as instituições locais e o trabalho em rede, numa sinergia de esforços que fortalece a nossa capacidade de intervenção e maximiza os recursos disponíveis”.

Este trabalho pretende ser um instrumento de apoio à tomada de decisão em políticas públicas, bem como das entidades locais, quer ao nível da administração e gestão, bem como da tomada de decisão técnica dos profissionais junto da população.

Os resultados deste I Diagnóstico Social do Imaculado Coração de Maria deverão ser conhecidos no primeiro trimestre de 2025, conforme cronograma estabelecido pela equipa que está a coordenar o processo.

O diagnóstico vai apresentar resultados sobre vários fatores, em diversas áreas, como a educação, emprego, saúde, demografia, habitação, proteção social, cultura e desporto, bem como ao nível do desenvolvimento psicológico da população.