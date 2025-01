- Prossegue ao longo do dia de hoje, a visita de trabalho da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República à Região. Os deputados começam a jornada de trabalho na Ponta do Sol, a partir das 9h30, na Fundação João Pereira, segue-se a Ribeira Brava. Durante da tarde, os trabalhos concentram-se no Funchal, na Assembleia Legislativa da Madeira, Instituto de Segurança Social da Madeira e na Autoridade Regional para as Condições do Trabalho. À noite, pelas 20h30, deslocam-se ao Palácio de São Lourenço, para serem recebidos pelo Representante.

- Pelas 15h30, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, em audiência, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca.

- Às 19h00, no Museu de Imprensa da Madeira, realiza-se a cerimónia do 595º aniversário da freguesia de Câmara de Lobos.