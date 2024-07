Francisco Gomes deputado do Chega na Assembleia da República, questionou o ministro da Agricultura e Pescas sobre o acredita ser “o estado de abandono e pobreza nas pescas da Madeira”.

No âmbito de uma audição na comissão de Agricultura e Pescas, o parlamentar madeirense confrontou o ministro com alguns dos dados estatísticos das pescas regionais e exigiu ação da República no sentido de garantir maior dignidade para os pescadores, bem como o alargamento as quotas de pesca.

“Falar das pescas na Madeira é falar de um setor ao abandono, gerido de forma incompetente e atirado para a pobreza. Nada disso se deve à falta de vontade de trabalhar da parte dos pescadores, mas sim porque o Estado e a Europa não deixam os nossos pescadores trabalhar, o que é inaceitável”, disse Francisco Gomes..

Na sua intervenção, Francisco Gomes sublinhou ao ministro José Manuel Fernandes que alguns pescadores madeirenses acabaram a época de pesca com menos de mil euros no bolso para sustentar as suas famílias o ano inteiro. Também referiu armadores que nem conseguiram pagar a despesa de pôr o barco operacional e são agora confrontados com dívidas de dezenas de milhares de euros, sem ter como pagá-las.

O deputado do Chega, que visitou recentemente o Caniçal para contactos com a população, reforçou que a ausência de quota é o principal problema que enfrentam os pescadores madeirenses e referiu como exemplos mais preocupantes os cortes na quota do atum patudo e do peixe-espada preto.

Adicionalmente, Francisco Gomes apontou para os dados estatísticos mais recentes para realçar as reduções significativas na pesca descarregada, no número de embarcações e no número de pescadores, sectores onde, na sua opinião, têm sido verificadas quebras preocupantes.

“Quem é que vai dar de comer a esta gente? Quem é que vai explicar aos pescadores porque é que a quota de patudo foi cortada em mais de 70%? Quem é que dá a cara pelas dezenas e dezenas de pescadores que estão no desemprego e pelos barcos parados, alguns dos quais já nem vão voltar ao mar?”, mencionou Francisco Gomes.

Na conclusão da sua intervenção, Francisco Gomes questionou ao ministro se tinha um plano para as pescas regionais e exigiu soluções para a necessidade urgente de alargamento das quotas. O deputado madeirense frisou que a criação de um maior período de defeso não era solução, mas sim, e a seu ver, um insulto aos pescadores.

“Os pescadores não querem dinheiro para ficar em casa. Os pescadores querem é trabalhar porque o mar está cheio de peixe. A forma como andam a ser tratados é uma vergonha autêntica e tem de acabar já!”, denotou.