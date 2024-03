O ambiente é de festa na sede do Chega, no largo do Chafariz.

Está confirmada a eleição do madeirense para o Parlamento nacional.

Com a esposa e a filha a serem os primeiros a abraçarem Francisco Gomes, seguem se os abraços das cerca de duas dezenas de militantes na sala.

Francisco Gomes fará a primeira declaração apos a sua eleição, nos próximos minutos.