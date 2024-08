Em linha com a posição do líder André Ventura, Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, acredita que Miguel Albuquerque perdeu toda a legitimidade ética e moral para exercer o cargo de presidente do Governo Regional da Madeira e deve apresentar, de imediato, a sua demissão da posição para a qual foi eleito.

Numa nota enviada à redação, o parlamentar madeirense refere que “as decisões, atitudes e comportamentos” do líder do Executivo durante a crise dos incêndios que têm vindo a afetar a Região “voltaram a revelar que Albuquerque não tem condições para liderar, nem tão pouco qualquer cultura de serviço público”.

Além disso, refere que “em vez de respeitar o sofrimento dos cidadãos e honrar os sacrifícios dos bombeiros, Miguel Albuquerque optou, uma vez mais, pela política baixa e pelo insulto. Falhou na lucidez que se exige de um líder e colocou-se ao nível dos abutres de que falou para insultar cidadãos e partidos”.

A concluir, o deputado do Chega insta os partidos da oposição a formarem uma frente unida contra o que entende ter sido a “incompetência demonstrada pelo Governo Regional”, forçando, no Parlamento regional, consequências políticas da tragédia.