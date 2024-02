Francisco Calheiros: “É preciso estarmos na Madeira para perceber o sucesso que a Madeira tem”

“É preciso estarmos na Madeira para percebermos o sucesso que a Madeira tem”, disse, na sessão de abertura do Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, Francisco Calheiros, presidente da confederação do Turismo de Portugal.

“Só quem não vem cá não percebe o quão bom é passar umas férias na Madeira”, reforçou. No púlpito, destacou os resultados de 2023 no que toca ao turismo de Portugal que registou 25 mil milhões de receitas e 30 milhões de hospedes. “São, de facto, resultados extraordinários, e melhores do que em 2019 e do que 2022 3 são um recorde dos nossos resultados”, sublinhou.

Já sobre este ano, o responsável adiantou que “se o resultado de 2024 for igual ao de 2023 seria um ótimo resultado”.

Na sua alocução, também intitulou como um “problema” na Madeira a questão dos ventos que muitas vezes condicionam o Aeroporto internacional Cristiano Ronaldo. “Era bom que essa situação se pudesse ser revolvida de uma vez por todas”, afiançou.

Enalteceu ainda a resiliência dos hoteleiros, nomeadamente no período de pandemia da covid-19.