O Festival Fractal Funchal volta a ter como parceiro o Forum Madeira nesta 6ª edição.

“Para além das Cinco Bolsas de Apoio à Criação, no valor de 850 euros, atribuídas aos vencedores pelo Fractal Funchal Fest’24, será eleita pelo Forum Madeira mais uma proposta, cujo artista selecionado verá o seu trabalho exposto na galeria Art in Forum. Todos os projetos originais que explorem as mais variadas linguagens de criação deverão ser apresentados até 31 de julho”, realça nota à redação.

“A parceria com o Forum Madeira é um motivo de orgulho para a organização do festival, porque nos permite ter a oportunidade de colocar o Fractal e os seus artistas num local de elevada exposição e credibilidade perante o público. A nossa experiência com a equipa é extremamente positiva e, para nós, solidifica a opinião de que o Forum Madeira é um espaço que fomenta e respeita a criatividade dos artistas e que está em estreita relação com os agentes culturais da cidade”, afirma Carolina Caldeira, responsável pela organização do Fractal Funchal Fest.

Já Rita Paixão, diretora do Forum Madeira, transmite: “Sendo o apoio às artes locais parte do nosso ADN, é um privilégio ser parceiro, pelo 3º ano consecutivo, de um festival como é o Fractal – um projeto de ativismo cultural no espaço público. É uma iniciativa que tem por objetivo não só dinamizar o Funchal como proporcionar à população momentos únicos para que possam usufruir de atividades culturais e de entretenimento.”