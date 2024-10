Ana Aveiro, da AnaLodges Tourism, empresária no setor do turismo (AL, rent-a-car e imobiliário), trouxe uma visão diferenciada sobre o turismo e lembrou a sua experiência no setor.

Descreveu que criaram a rent-a-car por ver a necessidade dos clientes do alojamento local, que necessitavam de carro para poder percorrer e conhecer a ilha e decidiram reunir os três ramos.

Sobre o momento atual que o turismo da Madeire enfrenta, ressalvou o “crescimento muito grande”.

“Não estávamos preparados para esta situação. As pessoas vêm, apaixonam-se, é bom, mas gera constrangimentos. A questão é dispersar e mostrar que a Madeira é muito mais do que o Pico do Areeiro e da Ponta de São Lourenço”, aclarou Ana Aveiro, que não esqueceu a questão geopolítica do mundo e, por isso, denotou o valor “seguro” que a Madeira representa.

Mais disse que a própria tenta, diariamente, promover sítios diferentes – nas suas redes sociais – daqueles para onde todos convergem.

Pediu, por fim, que exista maior fiscalização.

Decorre o fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’ a ter lugar na Escola Agrícola de São Vicente e que conta com a presença de cinco convidados.

A plateia é composta por munícipes e alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. Pode acompanhar a conferência através das plataformas digitais do JM e 88.8 JM FM, assim como através do canal Na Minha Terra TV.