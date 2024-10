Patrício Fernandes, empresário do concelho na área dos eventos, no período destacado para as intervenções da plateia, diz que as regras são para aplicar e discorda do excesso de carros de rent-a-car que, de acordo com ACIF, são à volta de 15 mil na Região. Afirma que é necessário haver planeamento e “limitação” de veículos.

Acaba de terminar o fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’ que teve lugar na Escola Agrícola de São Vicente e que contou com a presença de cinco convidados. A plateia foi composta por munícipes e alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, entre demais entidades.