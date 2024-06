Bom dia e bom fim de semana!

- Arranca às 9h30, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, as Jornadas de Engenharia Civil da RAM, para debater desafios e soluções, incluindo para a crise da habitação.

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), o Café Memória da Madeira presencial, com o psicólogo Paulo Fernandes, que aborda o tema ‘O uso de tecnologias interativas para Pessoas com Demência’.

- Às 10h00, toma posse a nova Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, na sua sede, ao Largo do Corpo Santo, Funchal.

- Entre as 10h00 e as 18h00, a Maratona Fotográfica FNAC, no Porto Santo.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, o espetáculo ‘cEGOS SURDOS e MUnDOS’, com a direção artística de Juliana Andrade e desenho de luz de Maurício Freitas.

- No Mercado Municipal da Penteada assista às Marchas de São João a partir das 18h00. A animação musical tem como protagonistas o Madeira Brinco e Tony Jardim.

- Pelas 22h00, na marginal da Calheta, desfilam cerca de 740 marchantes, a representar as oito freguesias do concelho, nas tradicionais Marchas de São João.

- Às 22h30, assista no Funchal ao espetáculo piromusical no âmbito do Festival do Atlântico.