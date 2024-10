No âmbito do Dia da Saúde Mental, que se assinala a 10 de outubro, a FNAC Madeira preparou uma agenda diversificada de talks com o intuito de promover diálogos transformadores sobre a importância de cuidar da saúde mental em diferentes aspetos da vida. De 11 a 21 de outubro, o fórum FNAC recebe vários especialistas, que abordarão temas como o impacto da arte na saúde-mental, os desafios que os estudantes e professores enfrentam em termos de bem-estar psicológico, bem como quais são os benefícios da tecnologia na saúde mental.

Estas conversas visam proporcionar novas perspetivas e quebrar os tabus ainda associados às questões de saúde mental, ao incentivar uma discussão aberta e construtiva sobre o tema.

AGENDA

11 outubro | 18h30

‘O impacto da arte na saúde mental’

Com Valentina Silva Ferreira e Délia Gomes

No âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental, a FNAC recebe Délia Gomes e Valentina Silva Ferreira para uma conversa de fim de tarde sobre ‘O impacto da arte na saúde mental’. Délia Gomes, Assistente Social na Casa de Saúde Câmara Pestana, desde 1994, é autora do livro ‘O Lago das Sereias’, que retrata a história de uma mulher madeirense afetada por uma doença mental e internada num manicómio em 1906. Valentina Silva Ferreira, também escritora e com uma forte ligação ao mundo das artes, desenvolveu recentemente workshops de escrita criativa com algumas utentes desta instituição de saúde mental. Estes trabalhos serão apresentados na FNAC. O evento tem como propósito dar a conhecer uma visão mais aprofundada do livro, assim como debater o impacto transformador da arte na saúde mental.

16 outubro | 18h30

‘Saúde mental na educação’

Com Magda Franco e Sandra Góis

Magda Franco e Sandra Góis têm encontro marcado na FNAC para uma conversa sobre ‘Saúde mental na educação’. Magda Franco é Doutora em Saúde Mental, Mentora em Desenvolvimento Humano, Escritora e Professora. Sandra Góis é licenciada em Organização e Gestão de Empresas, e nos últimos anos aprofundou o seu conhecimento em áreas como finanças pessoais e empresariais, empreendedorismo e coaching, tendo iniciado o seu próprio percurso como mentora e consultora financeira. Neste encontro de final de tarde, irão refletir sobre como esta temática influencia não só o desempenho académico, como também o desenvolvimento emocional e social dos alunos. Serão abordados temas como o aumento dos casos de ansiedade, depressão e burnout entre estudantes e professores, e a importância de promover ambientes educacionais que favoreçam o bem-estar e a saúde mental de todos os envolvidos.

A conversa abordará ainda questões que preocupam os pais, como a gestão das finanças familiares e a pressão que as crianças e jovens enfrentam ao procurar marcas de prestígio. Discutir-se-á de que forma o acesso limitado a certos bens materiais, em contraste com os colegas, pode afetar o bem-estar psicológico dos mais novos.

21 outubro | 19h00

‘Benefícios da tecnologia na saúde mental’

Com Eduardo Carqueja e Ana Rodrigues

A tecnologia é uma forte aliada na promoção da saúde psicológica, uma vez que possibilita novas formas de avaliação, o acesso a recursos valiosos de informação e intervenção, além de promover a conexão entre pessoas independentemente da localização geográfica. No entanto, torna-se imprescindível abordar os desafios que a tecnologia apresenta de forma crítica e cuidadosa, garantindo que o seu uso seja benéfico e responsável. O desenvolvimento contínuo de diretrizes e práticas recomendadas, assim como a promoção da literacia digital em saúde psicológica, tanto para utilizadores como para profissionais, são passos importantes para garantir que a tecnologia sirva verdadeiramente o bem-estar e potencie ganhos em saúde psicológica. Este é o mote para uma conversa de fim de tarde na FNAC, com a presença de Eduardo Carqueja, Diretor do Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde São João e atual candidato a bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses pela lista “Reforçar a Psicologia”, Ana Rodrigues, Psicóloga do Desporto, e outros profissionais da área.