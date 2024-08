Bom dia e bom fim de semana!

- Entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), decorre o Café Memória da Madeira, com o tema ‘Vamos Conversar sobre o Autocuidado’, pela psicóloga Catarina Gonçalves.

- Pelas 10h30, no Serviço Regional da Proteção Civil, realiza-se uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação aos incêndios, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

- Entre as 12h00 e as 13h30, no Monte Palace Madeira, atuam os grupos de folclore: MonteVerde – Madeira, Portugal; Compañia Folklorica Del Bernal - México; Folk Art group Dainava - Lituânia.

- No Jardim Municipal do Funchal, às 20h00, acontece um concerto para celebrar o Dia da Independência da Ucrânia.

- O XXVI Festival de Folclore de São Martinho, nos jardins do Centro Cívico, continua a partir das 20h30.

- Às 21h30, na Avenida 1.º de Maio, vão desfilar os grupos folclóricos participantes no 32.º Festival Internacional Folclore Ponta do Sol.

Em Machico, às 21h30, cumpre-se a tradição com a iluminação dos fachos nas encostas.

- Nas Festas de São Vicente, o programa indica que Márcio Amaro atua às 22h00, segue-se Carolina de Deus às 23h30, e, depois, a animação é por conta dos DJs Padre Guilherme, Zé Avacalhos e Nélio Fabrício.