Ontem, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e coordenador municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, realizaram uma visita à Escola de Recrutas Arsénio Oliveira Alvares, onde está em curso a formação dos novos bombeiros sapadores.

A formação, que teve início no dia 15 de abril, está a decorrer na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e tem uma duração total de 910 horas distribuídas ao longo de seis meses. Após este período, os recrutas irão realizar um estágio em contexto de trabalho por mais seis meses. É esperada a chegada dos novos bombeiros a Santa Cruz em outubro de 2024.

“A visita teve como principal objetivo acompanhar o progresso dos recrutas, compreender a evolução das capacidades individuais e proporcionar um incentivo adicional nesta jornada formativa”, refere um comunicado da autarquia. Os representantes de Santa Cruz foram recebidos pelo comandante, pelo 2º comandante e pela adjunta técnica do Regimento de Sapadores Bombeiros. “Durante a visita, foi possível observar as diversas atividades de formação em andamento, conversar com os recrutas e os instrutores, e avaliar de perto o desenvolvimento das habilidades e competências dos futuros Bombeiros Sapadores”, acrescenta a mesma nota.

O presidente da Câmara Municipal e o Comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores reforçaram o seu compromisso com a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da Companhia, destacando a importância de uma formação rigorosa e abrangente para garantir a segurança e a eficácia no desempenho das funções de combate a incêndios e outras situações de emergência.

“Esta iniciativa sublinha o empenho da Câmara Municipal de Santa Cruz em investir na capacitação dos seus recursos humanos, promovendo a excelência no serviço prestado à comunidade”, destaca.