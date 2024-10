Bom dia e boa semana!

- Às 10h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a Conferência dos Representantes dos Partidos.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 14h00, a apresentação da 5ª edição do MusAntiqFest - Festival de Música Antiga.

- Pelas 14h30, Fórum Machico, vai decorrer a apresentação do livro ‘O que se passa na infância não fica na infância’, coordenado por João Pedro Gaspar e Paulo Guerra.

- Pelas 14h30, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, ocorre a sessão de abertura do Erasmus+ - Histórias de Sucesso, iniciativa da Agência Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira.

- O Presidente do Governo Regional visita, às 16h00, a empresa CFarma, no Edifício dos Viveiros, no Funchal.