Bom dia!

- No Monte, no Caminho Municipal do Pico, às 11h30, tem lugar a inauguração das obras de alargamento e de pavimentação.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, pelas 14h30, decorre a cerimónia de apresentação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo 2024/2025.

- A partir das 19h30, na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, realiza-se a gala de entrega de prémios da AMAK.

- Em Santa Cruz, prosseguem as festividades de Santo Amaro com um programa repleto ao longo do dia. À noite, pelas 20h00, a procissão da Capela de Santo Amaro até à Igreja Matriz, seguida de novena e missa em louvor ao santo.