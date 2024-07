Festa do Chão da Lagoa: um verdadeiro arraial madeirense

O convidado de honra para a festa do PSD, no Chão da Lagoa, é José Malhoa, mas pelo palco do extensivo recinto passm também os Garcias, Roni de Melo, Vasco Freitas e Galáxia, Yosi, numa oferta musical em que entram também a TUMa, a Banda Municipal de Câmara de Lobos e ainda DJ ecMC Partyrocker.

José Malhoa irá atuar depois das intervenções politicas, de Bruno Melim, José Prada e Miguel Albuquerque, sucessivamente, mas os outros vão já aquecendo o palco, à vez.

Enquanto Albuquerque e Hugo Soares vão cumprindo o périplo pelas barracas de comes e bebes, muitos são aqueles que ‘montaram já tenda’ frente a palco, não perdendo pitada do que ali se passa, numa demonstração que que esta é muito mais do que uma festa política e será, sim, também um verdadeiro arraial madeirense.