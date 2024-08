Está vedado temporariamente, devido ao incêndio que alastra na freguesia, o acesso ao Curral das Freiras.

Sabe o JM que elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), s encontram junto ao túnel de modo a impedir a entrada naquela freguesia.

Entretanto, terá havido também um reforço de meios para aquela área, deduzida pela passagem de três carros do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

De acordo com balanço da Proteção Civil às 9h30, o incêndio, que começou na 4.ª feira na Ribeira Brava e já atravessa Câmara de Lobos, tem empenhados 56 operacionais e 18 viaturas, juntamente com o meio aéreo e Unidade Móvel de Telecomunicações e Emergência do SRPC.

“No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de residentes das suas habitações”, informa a Proteção Civil à imprensa.