A não aprovação do orçamento regional impede a concretização de novos projetos com apoios comunitários. Os investimentos previstos no âmbito do PRR, cujos prazos já estavam atrasados, são os mais preocupantes e correm o sério risco de não serem realizados. Ireneu Barreto deu espaço para a aprovação da proposta orçamental, mas a maioria parlamentar recusou.

Desagravamento fiscal também fica sem efeito. Classe média é a mais afetada. Assuntos que fazem manchete no Jornal deste domingo e que podem ser lidos nas páginas 14 e 15.

Mas como não podia deixar de ser, a magia, a cor e a alegria estão plasmados na capa desta edição através de uma foto de um dos 13 grupos que participaram no cortejo de Carnaval, o qual lotou a baixa funchalense. Mais de 1.500 foliões deram cor e muito ritmo à cidade. Albuquerque foi ausência notada.

Nesta edição que conta com um suplemento sobre tecnologias, fique ainda a conhecer, na rubrica Perdidos e Achados, o sítio do Lombo Grande, em São Roque do Faial. Quem lá vive sente-se marginalizado. Há anos que pedem uma ligação ao centro da freguesia e transportes públicos. “Não há nada”, lamentam os residentes.

Numa iniciativa promovida pelo JM, fique a saber que a 17 de fevereiro, há um jantar temático que junta gastronomia e vinho no Forte.