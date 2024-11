Todos os anos letivos, o Externato Adventista do Funchal celebra, no dia 20 de novembro, o Dia Nacional do Pijama. Esta é uma iniciativa dinamizada pela Associação Mundos de Vida, cujo objetivo é lembrar que “uma criança tem direito a crescer numa família”. Assim sendo, neste dia, as crianças foram para a escola com os seus pijamas vestidos e celebraram-no com diversas atividades lúdico-pedagógicas.

No fim de semana anterior, as famílias foram incentivadas a construir um pequeno projeto (trabalhos bidimensionais e tridimensionais), com o tema “A minha família é um tesouro”. Com estes trabalhos foi feita uma pequena exposição.