De hoje e até 22 de setembro, o PLAZA Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, recebe uma exposição de motos clássicas e das icónicas “Monkey Bike’s” dos anos 70 até aos dias de hoje. Para além da oportunidade para conhecer de perto cerca de 15 motos de colecionador, esta iniciativa tem associada um esforço de sensibilização para a prevenção de problemas de saúde dos homens.

O piso 2 do centro comercial vai acolher uma área dedicada ao modelo “Mokey’s Ride”, composta por motos clássicas pertencentes ao Clube “Monkey Madeira” e ao Distinguish Gentleman’s Ride Madeira. Entre as motos em exposição estarão em destaque os modelos Honda CB 500 Four K1, de 1971, Honda CB 750 Four K2, de 1974, e Triumph 5T Speed Twin, de 1953. A mostra contará ainda com modelos Honda Mini, nomeadamente Honda Mini Trail Z50A K1, de 1969, Honda Mini Trail Z50A K2, de 1970, entre outros modelos únicos na Região como a Honda Mini Gorila Z50J, edição do mercado japonês de 1988.

A história da Monkey’s começa em 1961, pela mão da Honda, com a produção de motos de dimensão reduzida para atração de miúdos e graúdos, no parque Tama Tech, no Japão. Devido ao seu reduzido tamanho, os seus condutores pareciam símios e rapidamente as motos se popularizaram como “Monkey Bike”. O sucesso e popularidade deste modelo tem crescido desde meados da década de 1960 em todo o mundo, sendo bastante procurado por colecionadores. Na Madeira o grupo Madeira Monkey Riders conta com 14 anos de existência e junta colecionadores, proprietários e simpatizantes destas pequenas motos.

Sensibilizar para a saúde

Para além da componente lúdica, esta exposição tem também um objetivo de sensibilização dos visitantes para a prevenção de problemas de saúde que afetam os homens, numa iniciativa do Distinguish Gentleman’s Ride no Funchal no âmbito do Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, que se assinala a 10 de setembro.