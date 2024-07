Exército Português participa em exercício de experimentação tecnológica (com fotos)

Decorre a segunda edição do exercício ARmy Technological EXperimentation 2024 (ARTEX 24), do Exército Português, dedicado e aberto ao tecido empresarial, tecnológico e académico nacional, desde 17 de junho até 05 de julho de 2024, no Campo Militar de Santa Margarida.

Segundo o tenente-coronel Hélder Parcelas, porta-voz do Exército, o evento pretende identificar soluções para colmatar lacunas nas capacidades da força terrestre e dar continuidade ao processo de modernização do Exército, bem como potenciar as atividades de investigação e desenvolvimento de entidades públicas e privadas do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e da Base Tecnológica e Industrial de Defesa.

Nesta segunda edição, o ARTEX conta com a presença de 16 instituições, desde empresas a universidades, envolvendo um total de 30 testes a diversos sistemas, sendo de destacar, entre outros: 10 experimentações com sistemas aéreos não tripulados, 1 sistema anti-drone, 3 sistemas terrestres não tripulados, sistemas de comando e controlo, sistemas no âmbito da proteção, explosivos e energia.

Para o efeito, o Exército coloca ao dispor a sua área de treino em Santa Margarida, com um total de 67 km2, para a testagem das soluções tecnológicas dos participantes, bem como unidades terrestres que simulam operações militares, através de um cenário, de forma a testar a utilidade e a maturidade das soluções tecnológicas.

A condução do ARTEX 24 está a cargo do Centro de Experimentação e Modernização Tecnológica do Exército, apoiado pelo Comando das Forças Terrestres, através do Centro de Capacitação Tática, Simulação e Certificação e da Brigada Mecanizada.

O ARTEX está organizado em três fases. Na fase I (19 a 24 de junho), o Exército disponibilizou o espaço terrestre, aéreo, bem como o espectro eletromagnético para o efeito, onde os participantes realizam as experimentações de forma individual.

Na fase II (25 a 28 de junho), as soluções tecnológicas dos participantes foram integradas num cenário tático de teste, no qual contribuem para a execução de operações militares.

Na fase III (01 a 04 de julho), algumas entidades realizaram experimentações que envolvem fogos reais: testes à integridade de proteção balística, testes com explosivos, testes de loitering munitions e testes com granadas de artilharia inertes.

Para tal o Exército disponibilizará as carreiras de tiro e diversas forças de cenário. No próximo dia 5 de julho, pelas 11h00, terá lugar a apresentação de resultados e as conclusões do exercício, no Campo Militar de Santa Margarida, com a presença de diversas entidades e CEO das empresas e instituições participantes.