A Junta do Imaculado Coração de Maria fez ontem uma visita aos arruamentos intervencionados na freguesia.

Pedro Araújo esteve acompanhado por Manuel Vieira, Luciana Gonçalves e Elena Freitas, numa visita que incluiu o Beco da Penha de França, o Beco da Carne Azeda e o Caminho do Comboio.

Estes três arruamentos beneficiaram de obras de requalificação, realizadas pela Câmara Municipal do Funchal, numa intervenção que resulta do trabalho em parceria e articulado com a Junta de Freguesia.

Focado em assegurar vias mais seguras e de maior qualidade para os moradores, Pedro Araújo destacou que “a requalificação destes arruamentos representa um importante passo na valorização da freguesia e impacta positivamente o dia a dia da comunidade”.

O presidente sublinhou ainda o empenho da Junta em “reforçar o trabalho conjunto com o Município, de forma a prosseguir na senda do progresso e do desenvolvimento sustentado, tendo sido já identificados outros arruamentos que necessitam de intervenção”.