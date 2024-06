Exames nacionais com 7.468 inscrições na Madeira

Tem início esta sexta-feira (14 de junho), a 1.ª Fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, com a realização das provas de Português.

Na Região Autónoma da Madeira, em 2024, regista-se um total de 7468 inscrições, um aumento de 1032 inscrições relativamente ao verificado em 2023.

Os exames nacionais onde se verifica um maior aumento de inscrições são os de Geografia A (221), de Filosofia (208) e de Português (121).

Apenas no exame de Biologia e Geologia se regista uma diminuição (-97) algo assinalável. Ainda assim, este é um dos exames que conta com mais inscritos (1198), atrás apenas do exame de Português (1314) e à frente do exame de Física e Química (1009).

Esta 1.ª Fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, para os alunos dos 11.º e 12.º anos de escolaridade, prolonga-se até 28 de junho.