No regresso às aulas, a ASA irá organizar mais uma iniciativa inserida no Projeto “ASA VAI À TUA ESCOLA”, com o início já agendado para o próximo mês de novembro, data marcante para a instituição pois comemora os 25 anos de existência.

Este projeto, permite uma parceria com várias escolas da Região e visa abordar temas atuais, tais como a literacia financeira, o combate ao desperdício alimentar e o voluntariado social.

Os técnicos da associação, à semelhança do que foi desenvolvido nos últimos 2 anos, deslocam-se à escola e nas Aulas de Cidadania, abordam estas temáticas, bem como, no contato com os jovens e os professores, recolhem informação sobre famílias que podem integrar outros projetos que a ASA desenvolve. São muitas centenas de utentes que são contemplados pelos projetos da associação que iniciou a 5 de novembro de 1999, a colaborar com as famílias na recuperação e reabilitação das habitações, mas que hoje em dia, organiza outros eventos que abrange várias áreas e várias franjas da sociedade de toda a Madeira.