O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 9h15, no hotel Golden Residence, no Funchal, onde decorrerá a conferência de apresentação do projeto “TWILIGHTED”.

O “TWILIGHTED” é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Horizon Europe Twinning. O projeto tem como grande objetivo revolucionar a investigação e monitorização em mar profundo na Madeira recorrendo a tecnologia de baixo custo e em colaboração com especialistas de renome internacional das instituições GEOMAR (Alemanha) e NTNU (Noruega).

Tecnologia de baixo custo e democratização da ciência caracterizam o programa TWILIGHTED, projeto lançado pelo MARE, organismo na dependência da ARDITI.