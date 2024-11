Evento de golfe solidário abrange população vulnerável de São Gonçalo

Com o objetivo de angariar fundos para apoiar a população em situação de vulnerabilidade social, a Junta de Freguesia de São Gonçalo recebeu no decorrer desta manhã, 10 Cartões Presente Pingo Doce com valor de 40€, com vista a serem distribuídos pelas famílias carenciadas da freguesia de São Gonçalo.

Foi criado um evento solidário pelo residente na freguesia, que é simultaneamente sócio do Palheiro Golf e um grande entusiasta do golfe, Robbie Braz, com objetivo de unir o espírito desportivo em prol da solidariedade e apoio social.

Como tal, decorreu durante o ano, diversas provas de jogos de golfe, que contaram com mais de 20 atletas, que para além da vertente competitiva, tiveram por objetivo contribuir para uma causa nobre: oferecer cartões de presente do Pingo Doce às famílias carenciadas da freguesia que pertencem, para que as mesmas, possam celebrar de um Natal mais digno.

“Esta iniciativa, à imagem de outras iniciativas semellhantes, foi possível graças ao empenho de Robbie Braz, residente da freguesia e entusiasta da modalidade, que idealizou um evento solidário para unir o desporto à causa social”, dá conta o presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Tiago Freitas

Os grandes vencedores de São Gonçalo foram dois atletas que, com muito empenho, conseguiram os seguintes lugares: 2º lugar e 5º lugar o que foi crucial para o sucesso da iniciativa e a arrecadação dos cartões-presente.

“A relevância do Evento Solidário de Golfe, simbolizou mais do que uma simples competição desportiva. A iniciativa consolidou valores essenciais como a solidariedade e a união, envolvendo diferentes segmentos da sociedade em prol de um objetivo comum: apoiar os mais vulneráveis. Momentos como este mostram o impacto positivo da colaboração entre instituições, cidadãos e parceiros, fortalecendo laços comunitários e promovendo ações concretas para o bem-estar coletivo. Um profundo agradecimento aos atletas que através da sua participação, alcançaram os resultados que permitiram garantir maior conforto às famílias que irão beneficiar do apoio destes Cartões Presente! Graças a este gesto solidário, várias famílias de São Gonçalo poderão ter um Natal mais digno e acolhedor, reafirmando o papel fundamental da união entre cidadãos e instituições no apoio aos mais necessitados. A Junta reforça o compromisso de continuar a colaborar com iniciativas e eventos que aliem lazer, desporto e responsabilidade social”, afirma Tiago Freitas.