“Os objetivos do PS da Madeira foram cumpridos com a eleição de Sérgio Gonçalves como eurodeputado”, afirmou o líder do PS, na declaração à comunicação social ,apos ter sido confirmada a eleição do candidato madeirense.

A eleição é positiva não apenas para o PS Madeira mas para a toda a Região, porque Sérgio Gonçalves será “um defensor acérrimo” das questões da Madeira no parlamento europeu, frisou Paulo Cafofo.

O líder do PS deixou ainda um agradecimento a Sara Cerdas, pelo trabalho desenvolvido e convicto que o agora eleito será um bom sucessor.

Será, afirmou Paulo Cafofo, um eurodeputado “para todos os madeirenses e porto-santenses”.

Já Sérgio Gonçalves começou as suas declarações agradecendo a participação dos madeirenses nas urnas, garantindo que será o representante de todos os madeirenses e porto-santenses no parlamento europeu.

Deixou uma palavra para os candidatos madeirenses que, não tendo sido eleitos, contribuíram para a participação do eleitorado. Garantiu que será “a verdadeira voz da Madeira no Parlamento europeu”.

Questionado sobre se estará disponível para concertação com o governo regional, Sérgio Gonçalves respondeu afirmativamente. “Serei o eurodeputado de todos os madeirenses e porto-santenses”, concluiu.