Europeias: PS promete defender de forma “intransigente” Centro Internacional de Negócios

Reiterando o “contributo importante” que o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) tem dado para o desenvolvimento da Região, Sérgio Gonçalves, número 9 do PS às eleições europeias, prometeu, hoje, fazer uma defesa “intransigente” deste centro no Parlamento Europeu. Conforme recordou numa conferência de imprensa, o CINM conta com cerca de 2.600 empresas e mais de 4.000 trabalhadores, a “larga maioria” dos quais “qualificados e bem remunerados”, “o que reforça a importância da defesa do centro na Europa”.

“Não podemos arriscar-nos a perder o CINM, um instrumento tão importante para a Região, e temos, inclusivamente, de ser capazes de desenvolver novas valências”, sublinhou o candidato, apontando caminho para a incorporação das novas tecnologias, a fim de potenciar o desenvolvimento de novas áreas de negócio, de criar mais postos de trabalho e de dar mais oportunidades às futuras gerações.No entanto, reiterou, tal defesa apenas será possível se a Madeira assegurar um representante nesta casa europeia, sendo que, a este propósito, voltou a salientar aquilo que tem dito ao longo da campanha: “o PS é o único partido que tem condições de eleger um candidato da Madeira”.

“Enquanto outros podem arriscar um retrocesso, nós queremos avançar, continuar a desenvolver este projeto, de forma integrada, assente em valores de solidariedade e que desenvolva em particular os territórios como a Madeira, uma região ultraperiférica, insular e que precisa deste tipo de mecanismos”, declarou.