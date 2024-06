Europeias: Primeiros resultados já são conhecidos em algumas freguesias

Já começam a ser conhecidos alguns resultados da ida de hoje às urnas, no âmbito das eleições europeias.

Segundo apurou o JM, o PS assegurou vitória nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

Por sua vez, a AD conquistou a maioria dos eleitores na Fajã da Ovelha, na Ilha, no Arco de São Jorge, no Seixal e em São Roque do Faial. Tabua, Ribeira da Janela, Prazeres, Ponta do Pargo, Madalena, Paul do Mar e Porto Moniz também se colocaram ao lado da candidatura liderada por Sebastião Bugalho.