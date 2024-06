A pouco tempo de as urnas fecharem nos Açores e surgirem as projeções nacionais sobre as eleições europeias que decorreram hoje, o ambiente no PSD-Madeira está muito tranquilo.

Desta vez, o espaço para a comunicação social é fora do edifício sede do partido, numa sala de uma unidade hoteleira, da Rua dos Netos, vizinha do PSD-Madeira.

Neste momento, não está nenhum elemento do PSD nesse espaço, apenas jornalistas, mas há o anúncio de que um porta-voz do partido irá falar depois das 20h00, reagindo às projeções à boca das urnas.

O PSD-Madeira está representado na lista nacional da AD (PSD/CDS/PPM) através da candidata Rubina Leal, que ocupa o nono lugar, visto como de difícil eleição.

Há cinco anos, Cláudia Monteiro de Aguiar foi em sexto lugar, sendo o último elemento da lista a ser eleito.

De referir ainda que a candidata Rubina Leal já está na sede do PSD-M.