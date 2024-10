O eurodeputado João Oliveira estará nesta semana na Madeira para uma jornada de contacto da CDU com as populações e localidades atingidas pelos últimos grandes incêndios florestais.

De acordo com a informação veiculada pelo partido, na próxima sexta-feira, 4 de outubro, a visita de trabalho do eurodeputado tem por objetivo contactar diretamente com as vítimas dos incêndios, com a extensão dos prejuízos e a apresentação de propostas de iniciativa política no Parlamento Europeu.

O programa provisório de João Oliveira inclui contactos com as populações de Serra de Água, da Fajã das Galinhas, na Fajã Escura, na Seara Velha, no Curral das Freiras, onde serão apresentadas as conclusões da jornada de trabalho.