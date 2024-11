O eurodeputado Sérgio Gonçalves defendeu hoje que foram critérios de “competência” que nortearam as escolhas que fez na composição da equipa para o seu gabinete e onde está a esposa de Paulo Cafôfo, presidente do PS/Madeira.

Sérgio Gonçalves disse que a sua preocupação na escolha da equipa foi a de reunir as “competências” e “valências necessárias para desempenhar um bom trabalho neste gabinete do eurodeputado”. Portanto, “todas as pessoas que foram indicadas até agora reúnem essas condições, e foi única e exclusivamente com base nesse critério [que] fiz os convites”, considerou.

Na nova equipa de Sérgio Gonçalves está Marlene de Andrade, esposa de Paulo Cafôfo, que assume a função de assistente local no gabinete do eurodeputado.

Gonçalves confirma a escolha de Marlene de Andrade e disse que a assistente irá desempenhar funções na Madeira, numa representação que o eurodeputado está a criar na ilha.

Além da esposa de Cafôfo, também será assistente local Gonçalo Aguiar, seu antigo secretário-geral no partido.

Outros três elementos irão estar no seu gabinete em Bruxelas.

