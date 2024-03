Decorre esta manhã a comissão política do Partido Socialista na sede, na Rua da Alfândega, no Funchal.

Em declarações produzidas aos jornalistas, Paulo Cafôfo disse acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa irá convocar eleições antecipadas na Região e daí também esta comissão, frisando Paulo Cafôfo que o partido tem de estar forte e preparado para tal cenário.

“Este é um momento importante para definirmos a vida da Região. Vamos ter que ter aqui uma ação e vamos ter de agir mesmo que essa ação seja complementada com uma reflexão. Os eleitores madeirenses elegeram um novo governo de Portugal e vamos ter eleições regionais para eleger o governo da Madeira. O que o Partido Socialista tem de fazer é compreender as pessoas, saber ouvir o povo e apontar caminho e o único partido que pode apontar caminho é o Partido Socialista”, vincou o líder regional que lembrou a crise interna no PSD-M, “um partido esgotado nas ideias”, sublinhou, acrescentando que a “sede de poder” do Chega também é grande.

Já sobre o grupo “Autonomia 24”, composição de elementos contestatários do PS, Cafôfo foi claro.

“Eu estou aqui muito concentrado em mudar a região, enquanto há outros militantes interessados em mudar unicamente a direção do partido. Nós tivemos muito recentemente eleições internas e fui eleito com quase 99% dos votos”, afirmou o líder do PS-M, que acredita que não vale a pena estar a falar muito de questões internas que só “beneficiam o adversário”, lembrando que essas pessoas não se apresentaram a eleições, quando o podiam ter feito.