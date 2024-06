Bom dia!

Ricardo Bonifácio, presidente da Associação Académica, serve de porta-voz do universo estudantil e aponta ao JM falhas diversas, desde a degradação do campus universitário, às lacunas nos apoios sociais. Indica que vários cursos perderam a “essência” e outros simplesmente não existem. E lamenta que a ajuda psicológica seja insuficiente para a crescente procura.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca as decisões do dia de hoje. Quarteto do Chega com peso eletivo. Os quatro deputados do Chega serão fundamentais para determinar hoje a presidência da Mesa do Parlamento. José Manuel Rodrigues e Sancha Campanella são os candidatos e precisam de 24 votos. Se ninguém tiver maioria, a tomada de posse do Governo é adiada. Cunha e Silva deverá suspender mandato. Jaime Filipe Ramos (PSD), Paulo Cafôfo (PS), Élvio Sousa (JPP) e Miguel Castro (Chega) lideram bancadas.

Saiba ainda que candidatos às europeias definem reivindicações da Madeira na Europa e que PSP investiga atropelamento fatal em Santa Cruz.

As pessoas com deficiência merecem também destaque nesta edição. A inclusão especial através da prática desportiva. Os títulos d’Os Especiais são inúmeros, mas o clube sublinha que a maior conquista é a integração das pessoas no mercado de trabalho.

Não perca ainda um roteiro com festas para todos que duram até ao feriado.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!