No próximo sábado, 9 de novembro, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebra o São Martinho no Mercado Municipal do Estreito. Das 18h00 às 20h00, há ‘Magusto no Mercado’ com os sabores típicos das castanhas assadas e vinho novo e animação musical.

Em nota de imprensa, a autarquia realça que o ‘Magusto no Mercado’ pretende homenagear as tradições outonais, criando um ponto de encontro para a comunidade local e para os visitantes que desejam conhecer e experimentar esta tradição secular na Região e no país.

“Para além das iguarias da estação, nomeadamente as castanhas assadas e o vinho novo com origem nas vinhas do Estreito, os participantes poderão assistir às atuações do Grupo de Folclore Costumes e Tradições da Associação Refúgio da Freira e dos Amigos da Gaita, dois grupos que darão um toque de autenticidade e alegria ao evento com a sua música e danças tradicionais”, acrescenta.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vê neste evento “mais uma oportunidade de promover o Mercado Municipal do Estreito, incentivando a valorização dos produtos agrícolas e artesanais da freguesia”. “O mercado, para além de ser um local de comércio, assume-se também como um espaço de convívio e de promoção da identidade cultural do concelho, fortalecendo o laço entre a população e as suas tradições”, destaca.

Com esta iniciativa, a autarquia espera proporcionar uma experiência aos habitantes e visitantes destacando “a riqueza e autenticidade dos costumes locais”, sendo que o ‘Magusto no Mercado’ visa não só celebrar o São Martinho, mas também “impulsionar o comércio local, encorajando os visitantes a apoiar os produtores da zona e a explorar os produtos agrícolas e artesanais que ali se vendem.”