Os “Estados Gerais”, do PS-M, vão marcar o início do processo de preparação para as eleições regionais de 23 de março.

O espaço de debate, promovido pelo Partido Socialista, contará com duas sessões agendadas para os dias 2 e 15 de fevereiro.

O objetivo é discutir temas cruciais para o futuro da Região, com um foco particular na preparação para a campanha eleitoral.

A primeira sessão será realizada no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, das 10h às 12h30, no hotel Meliã, no Funchal.

Poderá acompanhar através das plataformas do JM e, em direto, na Rádio Jornal.