Estacionar junto ao Pico do Areeiro vai custar quatro euros por hora, um valor que será cobrado tanto a turistas como a residentes. Uma fração de 15 minutos custará um euro. Isto no que se refere ao estacionamento junto à casa do Pico do Areeiro, sendo que os mais distantes – um ainda a ser criado, junto à Casa de Abrigo das Sorveiras (ver texto secundário) e outro construído em 2022 com 200 lugares e a 10 minutos a pé do Pico – vão custar dois euros à hora, ou 50 cêntimos por cada 15 minutos. O primeiro quarto de hora será gratuito para os veículos que forem apenas deixar passageiros e seguir viagem.