Bom dia!

- Às 11h00, no Piso 1 do Plaza Madeira - Shopping Center, a cerimónia de entrega dos Prémios Plaza 2024, nas categorias “Atividade Motora Adaptada”, “1.º Ciclo” e “2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário”.

- As declarações finais da reunião do Conselho Municipal de Segurança do Funchal, estão agendadas para as 16h00, na sala da Assembleia Municipal.

- Pelas 18h00, as comemorações do 19º Aniversário da Elevação do Caniço a Cidade, no Largo Padre Lomelino (em frente à Igreja Paroquial do Caniço). Marca presença na cerimónia o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.