Bom dia e boa semana!

- O Centro de Juventude do Funchal recebe, a partir da 9h00, a Semana Europeia da Juventude.

- Às 11h00, na Casa da Ribeira das Cales, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) desenvolve uma ação de sensibilização ambiental, através da plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal.

- O Presidente do Governo Regional visita, às 11h15, na Escola Secundária Jaime Moniz, a exposição alusiva à Semana dos Clubes, Grupos e Projetos.

- O Dia Mundial do Serviço Social é celebrado às 12h00, no auditório do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à sessão comemorativa.

- Pelas 14h30, a inauguração da “Exposição Concurso – Jovens Artistas Plásticos da Madeira”, promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação - Direção de Serviços de Educação Artística, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- No auditório do Colégio dos Jesuítas, Universidade da Madeira, às 17h00, A AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, apresenta o livro “Cancioneiro Tradicional Madeirense”, nº 3 da coleção Cadernos de Folclore.

- A Universidade da Madeira (UMa), através do Gabinete de Estudante Internacional, promove, às 17h00, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, uma receção de boas-vindas aos estudantes da Universidade de Liepaja, Letónia, que vão estagiar na área de Gestão Cultural.