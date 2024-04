As escolas do primeiro ciclo e educação pré-escolar da Ajuda e da Nazaré receberam, respetivamente, 12 computadores portáteis e três painéis interativos.

A entrega dos equipamentos foi feita pela vereadora da Câmara Municipal do Funchal, como pelouro da Educação, Helena Leal, que está a fazer uma ronda de visitas pelas escolas sob a gestão da autarquia.

De aocrdo com um comunicado da CMF, a autarquia “tem vindo a reunir com as direções destas escolas para perceber o impacto da aquisição dos equipamentos informáticos e para estabelecer contactos de proximidade com as direções das escolas”.

“O Município do Funchal, como parceiro estratégico na edificação das comunidades educativas, quer constituir-se como um parceiro efetivo da vida das escolas, contribuindo para a resolução de problemas, no quadro da atribuição das suas competências, e potenciando as soluções que permitirão garantir as melhores condições de ensino-aprendizagem das nossas crianças, na melhor relação com as comunidades e com os profissionais de excelência que constroem diariamente a prática educativa”, defende Helena Leal.

A vereadora foi acompanhada na visita às duas escolas pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.