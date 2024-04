No próximo dia 23 de abril, a comunidade da Escola Secundária de Francisco Franco estará reunida para a inauguração do mural ‘O Herbário da Democracia’, uma obra que presta uma significativa homenagem aos 50 anos do 25 de Abril.

Desenvolvido como um projeto colaborativo entre o Grupo Disciplinar de História, a artista Andorinha, os alunos do 12º11 e a Associação de Estudantes, o mural ‘O Herbário da Democracia’ é um testemunho visual dos valores democráticos que moldaram e continuam a inspirar a sociedade portuguesa.

Este mural, financiado pela CMF, representa o resultado de meses de trabalho árduo e dedicação por parte de todos os envolvidos. Cada pincelada, cada detalhe meticulosamente pensado, reflete a importância do compromisso com a liberdade, a justiça e a igualdade, pilares fundamentais da democracia.

A cerimónia de inauguração terá lugar amanhã, dia 23 de abril, pelas 10h00, nas instalações da Escola Secundária de Francisco Franco. Este evento promete ser não só um momento de celebração e comemoração, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre o significado duradouro do 25 de Abril e os desafios que enfrentamos na preservação e fortalecimento da democracia.