A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos recebe, pela primeira vez, o 3.º Encontro dos Arquitetos da Administração Pública que ocorrerá igualmente nas cinco regiões de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Esta iniciativa, que contará com a presença do presidente do Conselho Diretivo Nacional da OA, arquiteto Avelino Oliveira e a participação de várias Câmaras Municipais e entidades do Governo Regional, terá lugar no próximo dia 6 de maio das 14h30 às 18h30 na Sede da SRMAD.

“A sessão é uma iniciativa nacional transversal que promove a colaboração e o intercâmbio de experiências, de práticas e soluções criativas entre profissionais do setor público em todo o país. Por meio de conversas e mesas-redondas, os participantes terão a oportunidade de abordar temas relevantes para a profissão, como planeamento urbano, sustentabilidade, acessibilidade e gestão do património arquitetónico”, refere um comunicado enviado à redação.

Além disso, serão exploradas as especificidades regionais e as particularidades dos desafios enfrentados em cada área geográfica.

“ O encontro nacional representa uma valiosa oportunidade de trocar informações e compartilhar conhecimentos nos temas prementes que envolvem os profissionais arquitetos que exercem funções na Administração Pública Central, Regional e Local, mas também pelos contributos que poderão suceder, em particular, para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira”, sustenta a mesma nota.

A participação não implica quaisquer custos, pois a Ordem dos Arquitectos entende que esta atividade é uma das suas missões para contribuir para uma melhor prática profissional.

A organização enfatiza, ainda, o caráter prático deste encontro, bem como a importância da ligação à Ordem profissional como um meio indispensável para garantir a qualidade e a ética no exercício da arquitetura