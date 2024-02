Escola do Porto Moniz vai seguir modelo por semestres

A escola básica e secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz assinalou nesta quarta-feira o seu dia, com a realização de uma sessão solene, durante a qual foram atribuídos 22 prémios de mérito aos alunos.

O estabelecimento de ensino, que celebrou 32 anos de existência, conta com 285 discentes e 56 professores no ano letivo em curso.

Para o ano letivo 2024/25, e como divulgou o presidente do conselho executivo, José Sequeira, a escola vai organizar-se pelo modelo de semestres.No evento, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia elogiou o espírito de inovação da escola, seguindo um modelo que cada vez mais estabelecimentos de ensino têm seguido, com a organização do ano letivo por semestres em vez de três períodos.

Por outro lado, Jorge Carvalho sublinhou que o desenvolvimento integral da Região esbateu as distâncias e especificidades de escolas distantes da capital madeirense, como é o caso da escola do Porto Moniz. “É uma escola na costa norte da ilha, mas isso só a torna mais específica, não a torna, nem mais nem menos do que as outras. É uma especificidade que hoje está esbatida por todo o desenvolvimento que a Região viu crescer e permitir que as novas gerações ter acesso àquilo que as anteriores não conseguiram a não ser se saíssem do concelho. O membro do governo de gestão enalteceu ainda o respeito pela afirmação local e identidade de cada estabelecimento de ensino.

“Por isso, dotamos as nossas escolas do melhor que nós temos para que a Região possa continuar neste trilho de progresso e desenvolvimento”, afirmou, lembrando os recursos humanos, materiais e financeiros que a SRE atribui às escolas. O secretário regional elogiou ainda o trabalho desenvolvido pelo presidente do conselho executivo, José Sequeira, e toda a equipa docente e não docente para o sucesso dos alunos nos mais variados níveis.

De salientar que, na cerimónia a que assistiu também o presidente do município, Emanuel Câmara, e para além da atribuição dos prémios de mérito aos alunos, foram homenageadas duas professoras e duas não docentes que se aposentaram durante o corrente ano letivo, bem como uma homenagem a título póstumo a uma funcionária.