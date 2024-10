A Escola Básica 1/PE da Lombada – Ponta do Sol, recebeu, na semana passada, entre os dias 6 e 12 de outubro, a segunda mobilidade do projeto ‘STEAM Innovative Teaching in the Digital Era’.

O balanço do evento foi “francamente positivo”, segundo Rosa Luísa Gaspar, professora responsável pela iniciativa. “Os objetivos propostos foram alcançados e alguns até superaram as expectativas, devido à grande adesão e envolvimento de todos os participantes”, sublinhou.

O projeto, que visa promover a educação STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), reuniu profissionais de educação da Bulgária, Grécia, Noruega e Estónia, que trabalharam em conjunto com os seus colegas de Portugal.

A coordenação global do projeto está a cargo de Natasha Dzhurkova, da Universidade SU Ekzarh Antim, na Bulgária. Durante esta semana, a coordenação do evento ficou a cargo da EB1/PE da Lombada, sob a orientação da professora Rosa Luísa Gaspar.

A iniciativa ofereceu uma série de atividades práticas e oficinas focadas na aplicação de tecnologias inovadoras nas salas de aula. Entre os destaques estiveram os workshops para professores sobre as plataformas Scientix e Europeana, onde os docentes tiveram a oportunidade de explorar novas metodologias de ensino, ampliando as suas competências na área STEAM.

Os professores das escolas parceiras foram organizados em equipas internacionais, que desenvolveram e aplicaram aulas inovadoras, utilizando ferramentas como inteligência artificial e robótica. Estas sessões educativas, conduzidas em inglês, serão traduzidas e implementadas nas escolas participantes e partilhadas com outras instituições europeias através da plataforma eTwinning. As lições mais marcantes serão apresentadas numa conferência internacional, prevista para setembro de 2025.

“Este encontro internacional sublinhou a importância da colaboração entre escolas europeias, demonstrando como a educação STEAM pode ser enriquecida através de experiências inovadoras e práticas, beneficiando tanto alunos como professores”, reforçou a escola, através de um comunicado enviado às redações.



A EB1/PE da Lombada destacou ainda que o projeto “STEAM Innovative Teaching in the Digital Era” tem como objetivo usar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) como um meio para promover a cooperação entre os alunos, reforçando a aprendizagem através das novas tecnologias e da aquisição de competências digitais, tornando-se assim um catalisador de inovação nas escolas parceiras.