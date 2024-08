A Secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira Costa, e o presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, Valentim Silva, esteve na manhã de hoje na freguesia do Jardim da Serra a proceder à entrega de raticida, tal como havia sido garantido no dia anterior, aquando da visita ao Miradouro da Boca da Corrida.

Na oportunidade, a governante este em contacto com a população, de modo a aferir as necessidades desta ao nível da agricultura.

Os contactos com a população prosseguem com apoios entregues consoante a existência de condições técnicas.